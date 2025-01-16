Канада может ввести пошлины на товары из США в ответ на обещанные ограничения Трампа

Канада составила список из американских товаров стоимостью в $105 млрд, на которые она введет пошлины, если избранный президент США Дональд Трамп одобрит тарифы в размере 25% на все канадские товары, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По сведениям агентства, Оттава не пойдет на этот шаг первой и введет пошлины только в ответ на действия администрации Дональда Трампа. Составленный Канадой список товаров - предварительный и может быть дополнен впоследствии.

Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в Соединенные Штаты, если Дональд Трамп введет тарифы в размере 25%. Канада экспортирует в США порядка 60% своей нефти, а также 85% электроэнергии.

Канада, Мексика и США связаны трехсторонним договором, который предполагает создание зоны свободной торговли между этими государствами. Однако 25 ноября Дональд Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.