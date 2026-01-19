Канада планирует отправить своих военных в Гренландию

Оттава отправит своих военных в Гренландию для защиты острова. По данным The Globe and Mail со ссылкой на двух канадских чиновников, план уже подготовлен, теперь все зависит от решения премьера страны.

Если медлить не будут, небольшой контингент перебросят уже в течение этой недели. Ранее о направлении своих военных объявил ряд европейских стран, в том числе Швеция, Нидерланды, Норвегия, Франция, Великобритания, Финляндия и Германия.

Однако 18 января ФРГ отозвал в срочном порядке своих бойцов из Гренладнии, объявив, что все задачи выполнены успешно.