Канада выделит Киеву военную помощь в размере 1,5 млрд долларов

Канада выдаст Украине военную помощь в размере 2 млрд канадских долларов (1,5 млрд долларов США) и кредит в размере 2,3 млрд канадских долларов (1,7 млрд долларов США), сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и телеканал СВС.

По данным телеканала, премьер-министр Канады Марка Карни объявил об этом в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который проходит в Канаде.

Телеканал отмечает, что в пакет военной помощи могут также войти БПЛА.