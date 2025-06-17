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Канада выделит Киеву военную помощь в размере 1,5 млрд долларов

Канада выделит Киеву военную помощь в размере 1,5 млрд долларов

Канада выдаст Украине военную помощь в размере 2 млрд канадских долларов (1,5 млрд долларов США) и кредит в размере 2,3 млрд канадских долларов (1,7 млрд долларов США), сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и телеканал СВС.

По данным телеканала, премьер-министр Канады Марка Карни объявил об этом в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который проходит в Канаде.

Телеканал отмечает, что в пакет военной помощи могут также войти БПЛА.

Кроме того, Оттава планирует ввести новые экономические санкции против России. Рестрикции могут затронуть ряд физических и юридических лиц.

КанадаУкраинавоенная помощь