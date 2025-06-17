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Канада выделит Киеву военную помощь в размере 1,5 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Канада выделит Киеву военную помощь в размере 1,5 млрд долларовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bc27042-3235-40cd-a013-03355e09fbf5/conversions/611e621d-2688-43a4-898f-b3282d926b4b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bc27042-3235-40cd-a013-03355e09fbf5/conversions/611e621d-2688-43a4-898f-b3282d926b4b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bc27042-3235-40cd-a013-03355e09fbf5/conversions/611e621d-2688-43a4-898f-b3282d926b4b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bc27042-3235-40cd-a013-03355e09fbf5/conversions/611e621d-2688-43a4-898f-b3282d926b4b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Канада выдаст Украине военную помощь в размере 2 млрд канадских долларов (1,5 млрд долларов США) и кредит в размере 2,3 млрд канадских долларов (1,7 млрд долларов США), сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и телеканал СВС.
По данным телеканала, премьер-министр Канады Марка Карни объявил об этом в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который проходит в Канаде.
Телеканал отмечает, что в пакет военной помощи могут также войти БПЛА.
Кроме того, Оттава планирует ввести новые экономические санкции против России. Рестрикции могут затронуть ряд физических и юридических лиц.