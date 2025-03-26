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Канадские власти решили приостановить предоставление скидок на электрокары Tesla

Канадские власти решили приостановить предоставление скидок на электрокары Tesla

Власти Канады поставили на паузу предоставление компенсационных скидок за покупку электрокаров Tesla в рамках национальной программы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV и заявление министра транспорта страны.

"Платежи за автомобили Tesla в рамках канадской программы скидок на электромобили были заморожены до проведения правительственного расследования их обоснованности", - указывает телеканал.

Как отмечает CTV, министр транспорта Канады Христя Фриланд заявила, что критерии будущих программ стимулирования для автомобилей с нулевым уровнем выбросов будут изменены таким образом, чтобы машины Tesla не подпадали под скидки до тех пор, пока США не откажутся от пошлин в отношении Канады.

Отмечается, что решение о заморозке скидок на Tesla в Канаде было принято ранее в этом месяце, однако власти решили рассказать о нем публично на фоне грядущих парламентских выборов.

Фото: РИА Новости

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