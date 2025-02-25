3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Кандидат в президенты Польши: Украина должна как можно быстрее прекратить культ Бандеры
Кандидат в президенты Польши от партии "Конфедерация" Славомир Ментцен заявил, что власти Украины должны немедленно прекратить культ лидера националистов Степана Бандеры, пишет ТАСС.
"Украина должна как можно быстрее прекратить культ Степана Бандеры", - цитирует политика интернет-портал.
"Это террорист. Люди этого человека убили 100 тыс. поляков", - сказал далее Ментцен. Он напомнил, что еще до Второй мировой войны польский суд приговорил Бандеру к смертной казни за убийства поляков.
Позже Бандера "создал организацию украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ), которая ответственна за Волынскую резню", - добавил кандидат в президенты.
Портал сообщает, что свое заявление Ментцен сделал во Львове, стоя у памятника Бандере.
Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий 9 января заявил, что Украине нет места в ЕС и НАТО до тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с перезахоронением и поминовением жертв Волынской резни.
Волынская трагедия
ОУН в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название "Волынская резня".