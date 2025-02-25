Кандидат в президенты Польши: Украина должна как можно быстрее прекратить культ Бандеры

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3906a3c8-f57e-49c0-ab49-626b4ed57607/conversions/5557828b-373f-480a-994a-87e3c7247580-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3906a3c8-f57e-49c0-ab49-626b4ed57607/conversions/5557828b-373f-480a-994a-87e3c7247580-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3906a3c8-f57e-49c0-ab49-626b4ed57607/conversions/5557828b-373f-480a-994a-87e3c7247580-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3906a3c8-f57e-49c0-ab49-626b4ed57607/conversions/5557828b-373f-480a-994a-87e3c7247580-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Кандидат в президенты Польши от партии "Конфедерация" Славомир Ментцен заявил, что власти Украины должны немедленно прекратить культ лидера националистов Степана Бандеры, пишет ТАСС.

"Украина должна как можно быстрее прекратить культ Степана Бандеры", - цитирует политика интернет-портал.

"Это террорист. Люди этого человека убили 100 тыс. поляков", - сказал далее Ментцен. Он напомнил, что еще до Второй мировой войны польский суд приговорил Бандеру к смертной казни за убийства поляков.

Позже Бандера "создал организацию украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ), которая ответственна за Волынскую резню", - добавил кандидат в президенты.

Портал сообщает, что свое заявление Ментцен сделал во Львове, стоя у памятника Бандере.

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий 9 января заявил, что Украине нет места в ЕС и НАТО до тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с перезахоронением и поминовением жертв Волынской резни.

Волынская трагедия