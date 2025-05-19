Кандидат в президенты Республики Корея Ку Чжу Ва внезапно объявил о снятии своей кандидатуры

Один из семи кандидатов в президенты Республики Корея Ку Чжу Ва заявил, что не будет баллотироваться, и поддержал представителя консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Партию свободы и объединения.

"Кандидат Партии свободы и объединения Ку Чжу Ва внезапно объявил о снятии своей кандидатуры на пост президента, объявил о своей поддержке кандидата Ким Мун Су", - сообщил официальный представитель политической организации Пэ Ген Хек. Партию свободы и объединения иногда называют ультраправой, у нее нет депутатов в парламенте.

В бюллетене Ку Чжу Ва был под номером 6. Первым в списке идет Ли Чжэ Мен, который представляет ранее возглавляемую им и имеющую большинство в парламенте Демократическую партию "Тобуро". На втором месте - Ким Мун Су от "Гражданской силы". Кандидата под номером 3 не будет, поскольку партия "Возродим отечество" - третья по числу мандатов в Национальном собрании - на нынешнем голосовании своего представителя не выставила. Кандидат от Партии новых реформ Ли Чжун Сок указан как четвертый.