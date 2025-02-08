Канцлер ФРГ отправляет янки воевать с янки

Блестящий урок европейского двоемыслия в исполнении канцлера Германии. Олаф Шольц дал интервью, часть которого посвятил претензиям Дональда Трампа на Гренландию. Канцлер вполне ожидаемо заявил, что принцип нерушимости границ должен быть свят. В этой связи он предлагает отправить на остров усиленные контингенты НАТО. Для чего? Для защиты, по словам Шольца, от воинственных поползновений, но не Трампа, а России и Китая.

Дополнительное безумие этим заявлениям придает следующий факт. Подразделения НАТО - это в основном солдаты США. Отправить их в Гренландию под предлогом защиты острова от России, конечно, можно, но воевать им там придется в случае чего с американской армией. Ведь это Трамп, а не Путин говорил о применении силы для аннексии Гренландии.