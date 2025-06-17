Канцлер ФРГ поддержал Израиль в конфликте с Ираном

Новоиспеченный канцлер Германии Фридрих Мерц встал на сторону Израиля и выразил "величайшее уважение" ЦАХАЛ за эскалацию конфликта с Ираном.

Канцлер ФРГ не стесняясь рассказал, что армии и руководству еврейского государства "хватило мужества" начать борьбу с "режимом в Тегеране".

"Это грязная работа, которую Израиль делает за нас. Иранский режим принес смерть и разрушение всему миру. Они поставляют беспилотники в Россию прямо из Тегерана. Я могу сказать, что испытываю огромное уважение к тому, что израильская армия и израильское руководство настолько смелое, что занимается этим", - заявил Фридрих Мерц.

Эмманюэль Макрон неожиданно для всех не поддержал позицию немца. Президент Пятой республики заявил, смена режима в Иране военным путем - большая ошибка. Он подчеркнул, Париж признает право Израиля на самооборону и поддерживает, когда он борется с террористическими группировками, но не разделяет действия по региональной дестабилизации.