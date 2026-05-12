Канцлер Германии продолжает терять популярность

"Марафон унижения" - так можно было бы назвать получасовое выступление канцлера Фридриха Мерца перед активистами профсоюзов. Глава немецкого кабинета выступал 35 минут и все это время зал свистел, шикал и издавал шум, который никак нельзя назвать звуками одобрения.

Надо сказать, что для Мерца это уже становится традицией. Заголовки в газетах сообщают, что "канцлера освистали" практически после каждого его выхода к людям: по дороге на рождественскую службу, на Октоберфесте и просто в ходе прогулок по городу.

Мерц занимает уверенное последнее место в рейтинге публичных политиков ФРГ (данные свежего соцопроса службы ИНСА). 62 % немцев оценивают его деятельность отрицательно. Подобных результатов за первый год работы не добивался еще ни один его предшественник.