"Канцлер Украины" - в бундестаге жестко раскритиковали Мерца за обещание газа Киеву
В немецком бундестаге жестко отреагировали на обещание канцлера Фридриха Мерца обеспечить Украину газом в необходимом объеме. На данный момент газохранилища ФРГ заполнены менее чем на 20 %: этого недостаточно для того, чтобы дотянуть до апреля 2026 года, а если март окажется чуть холоднее обычного, Германию ждет катастрофа.
Алис Вайдель, депутат бундестага, лидер "Альтернативы для Германии":
"Газовые хранилища в Германии практически пусты! Тем не менее, Мерц решил поставить оставшийся газ на Украину. Это решение преследует исключительно интересы Украины, а не нашей страны. Христианско-демократический союз, да и сам канцлер, объявили сегодня, что Мерц является канцлером Украины!"
Ситуация с газом по всей Европе становится все сложнее. В единственном хранилище Прибалтики его осталось менее 20 %, что ниже минимально необходимого уровня.
Что касается Германии: по данным последнего опроса, Мерц превратился в самого непопулярного канцлера за многие годы: его поддержка составляет лишь 21 %, а количество недовольных экономической политикой достигло 81 %. Отставка Мерца и новые выборы в Бундестаг - дело времени, возможно, даже не месяцев, а недель.
Переломить хребет германскому политическому верблюду может любая соломинка. Например, BMW 27 февраля объявила, что отзывает 330 тыс. своих авто из-за риска возгорания. Это, безусловно, осложнит финансовое положение самой компании и Германии в целом.