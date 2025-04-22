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Капибары захватили город Нордельта в Аргентине. Животные разоряют огороды и провоцируют ДТП

Тысяча капибар захватила аргентинский город. Животные обосновались в Нордельте. Особи стали активно размножаться во время пандемии коронавируса, когда на улицах почти никого не было. И полюбили город, потому что он построен на болотистой местности, типичной для них среде обитания.

Жители Нордельты сильно обеспокоены большим количеством капибар. Дело в том, что животные разоряют сады и огороды, выходят на дороги и провоцируют ДТП. Некоторые боятся нападения на детей.

Власти страны предложили стерилизовать животных, однако некоторые предлагают более гуманный способ - построить рядом с городом заповедник, куда можно переселить незваных гостей.

ДТПкапибарыАргентина