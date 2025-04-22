Капибары захватили город Нордельта в Аргентине. Животные разоряют огороды и провоцируют ДТП

Тысяча капибар захватила аргентинский город. Животные обосновались в Нордельте. Особи стали активно размножаться во время пандемии коронавируса, когда на улицах почти никого не было. И полюбили город, потому что он построен на болотистой местности, типичной для них среде обитания.