Карл III подколол Трампа шутками про Белый дом

В США продолжается визит британского монарха. И похоже, Карл III решил составить конкуренцию Трампу в области политической сатиры. Выступая в Белом доме, король Великобритании заговорил о его реконструкции и вспомнил, как в 1814 году британский десант в ходе англо-американской войны сжег дом правительства.

Карл III, король Великобритании news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e7cde96-b57b-4744-b249-a528256e86a6/conversions/0411b448-5277-4ff4-bfc5-786773436399-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e7cde96-b57b-4744-b249-a528256e86a6/conversions/0411b448-5277-4ff4-bfc5-786773436399-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e7cde96-b57b-4744-b249-a528256e86a6/conversions/0411b448-5277-4ff4-bfc5-786773436399-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e7cde96-b57b-4744-b249-a528256e86a6/conversions/0411b448-5277-4ff4-bfc5-786773436399-xl-___webp_1920.webp 1920w

Карл III, король Великобритании:

"По этому случаю я, господин президент, не могу не заметить изменений в восточном крыле после Вашего визита в Виндзорский замок в прошлом году. И мне прискорбно сказать, что мы, британцы, конечно же, предприняли свою собственную небольшую попытку благоустройства комплекса зданий Белого дома в 1814 году".