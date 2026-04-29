Карл III подколол Трампа шутками про Белый дом
В США продолжается визит британского монарха. И похоже, Карл III решил составить конкуренцию Трампу в области политической сатиры. Выступая в Белом доме, король Великобритании заговорил о его реконструкции и вспомнил, как в 1814 году британский десант в ходе англо-американской войны сжег дом правительства.
Карл III, король Великобритании:
"По этому случаю я, господин президент, не могу не заметить изменений в восточном крыле после Вашего визита в Виндзорский замок в прошлом году. И мне прискорбно сказать, что мы, британцы, конечно же, предприняли свою собственную небольшую попытку благоустройства комплекса зданий Белого дома в 1814 году".
Впрочем, на этом подколки со стороны британского короля не закончились. Он также припомнил слова Трампа, что в Европе говорили бы на немецком языке, если бы не Штаты, и заявил, что если бы не Великобритания, то в США говорили бы по-французски. Судя по всему, Карл III имел в виду итоги Семилетней войны, к концу которой англичане окончательно утвердились на колониальных территориях и вытеснили французов.