Карни: Канада со странами-единомышленницами может помочь перестроить глобальную систему торговли

Канада на фоне тарифной политики США вместе со странами-единомышленницами хочет перестроить международную торговую систему. Об этом заявил журналистам премьер-министр Марк Карни во время посещения провинции Квебек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Нам придется строить новые отношения с Соединенными Штатами. Канада со странами-единомышленницами может помочь перестроить глобальную систему торговли", - сказал глава правительства, чье выступление транслировали национальные телеканалы.

Премьер-министр утверждал, что период, когда страны свободно могли обмениваться товарами и услугами, закончился после того, как США стали вводить свои "несправедливые тарифы" в отношении разных стран мира. При этом он не стал уточнять, каким образом Оттава намерена перестраивать систему международной торговли, однако ранее он заявлял, что Канада намерена больше торговать с Европой, снижая свою зависимость от Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из более чем 180 стран и территорий, определив минимальную ставку в размере 10 %. Для отдельных государств он определил индивидуальные тарифы. Помимо этого, американская администрация ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25 % на все импортируемые автомобили. 3 апреля Оттава ввела ответные пошлины в размере 25 % на все импортируемые из США автомобили.