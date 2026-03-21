"Катались на велосипеде и ходили в музеи" - какие воспоминания остались о Беларуси у индийских детей
Автор:Анастасия Бенедисюк
В районе Лонавала, что расположен в 100 от индийского Мумбаи, еще 20 лет назад у детей была одна перспектива - бродить по улицам, убегать в джунгли либо находиться рядом с родителями на их месте работы.
У ребят не было никакой учебы и полноценного образования. В начале 2000-х годов 70 % местной детворы были абсолютно безграмотными. Директор детского дома "Сампарк" Амиткумар Банерджи вспомнил, как сперва в одиночку начал бороться за будущее местных детей.
Амиткумар Банерджи:
"Я купил здание для обучения там детей, оно были в нескольких километрах. Я разговаривал с матерями, объяснял им необходимость обучения детей. Это была самая главная проблема - убедить их в этом. Мне потребовалось целых 8 лет. Потом один из спонсоров дал денег, и мы построили школу, организовали транспорт. Теперь забираем детей в школу, а потом развозим по домам".
Сейчас в школе обучаются 850 ребят. Те, у кого совсем плохие жилищные условия, живут здесь же, им предоставляют общежитие.
"Меня зовут Танви Дилип Мани. Я учусь в 10 классе. В доме занимаюсь, тут очень спокойно, здесь же сплю. Я родилась в семье фермеров. Хочу поступить в колледж и стать психологом. Это моя мечта. Я знаю про депрессию, стресс и хочу помогать людям в таких случаях", - рассказала она.
Чтобы исполнить свою мечту, она усердно учится, совмещая образование с помощью родителям по дому - приготовить, убраться, развесить и собрать белье. Старшие приучают девочку к труду, хотя ей и объяснять это не нужно - она в своем юном возрасте уже все понимает. Кстати, теперь знает даже больше родителей.
"Язык маратхи - моя родная речь и мой самый любимый предмет в школе. Я говорю на маратхи лучше, чем мои родители", - поделилась девочка.
У нее есть еще брат-близнец, они одноклассники. Она была в составе первой группы индийских детей, которые летом 2025 года приезжали в Беларуси на отдых. Больше всего им запомнились добрые люди, которые поддерживали, заботились о них и которых полюбили они. "Мы катались на велосипеде, посетили музей, узнали историю Беларуси. Страна пострадала в годы Второй мировой войны. Прошло немного времени, но мы уже снова хотим побывать в Беларуси", - с улыбкой рассказала одна из девочек, посетивших Беларусь.
И здесь пришлось, как и в случае со школой, говорить с каждым родителем в отдельности, объяснять, куда едут, как и зачем. У них не было чемоданов и нужных вещей.
У ребят никогда не было мысли о путешествии дальше здания школы. Они никогда не летали на самолете, поэтому их пришлось обучать всему - как себя вести в аэропорту и самолете, учить правильно есть (в Индии принято есть руками), пользоваться вилкой, ложкой и ножом.
А еще большинство жителей в Индии являются вегетарианцами, поэтому в НДЦ "Зубренок" заранее продумывали вегетарианское меню. Каждый ребенок в первый же день прошел в лагере медосмотр, и на основании результатов ребятам назначали процедуры и корректировать программу.
"Благодарим Беларусь и НДЦ "Зубренок". Благодаря им мы смогли многое узнать о Беларуси. Наши дети впервые смогли выехать из страны. Мы много слышим о разной культуре, но впервые смогли увидеть все своими глазами. Белорусы оказались очень вежливыми и открытыми. Вы вкладываете столько сил, чтобы приумножать, что имеете. Это поражает", - выразили благодарность в Индии.
