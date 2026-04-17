Катастрофическое наводнение в Анголе: десятки погибших, тысячи людей стали бездомными
Автор:Редакция news.by
Поистине катастрофическое наводнение наблюдается сейчас в Анголе. В этой африканской стране уже погибли 45 человек, 50 тыс. лишились крова и были вынуждены покинуть руины своих домов. Сильнее всего пострадали западные регионы страны: бедствие затронуло также столицу Анголы Луанду.
Безостановочные ливни привели к повышению уровня рек, местные почвы не способны впитать то количество воды, которое обрушилась на землю с небес. За наводнением грозят последовать его вечные спутники - голод и эпидемии: властям Анголы не хватает ресурсов справиться с последствиями катаклизма.