Катастрофическое наводнение в Анголе: десятки погибших, тысячи людей стали бездомными

Поистине катастрофическое наводнение наблюдается сейчас в Анголе. В этой африканской стране уже погибли 45 человек, 50 тыс. лишились крова и были вынуждены покинуть руины своих домов. Сильнее всего пострадали западные регионы страны: бедствие затронуло также столицу Анголы Луанду.