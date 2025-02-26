Казахстан провел консультации с Киевом после атаки ВСУ на НПС

Астана провела консультации с Киевом после украинской атаки на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Informburo.kz.

"Консультации велись по дипломатическим каналам с Украиной", - сказал министр.

По словам Саткалиева, восстановлением объектов занимается само предприятие и его акционеры.

НПС "Кропоткинская", расположенная в Краснодарском крае, 17 февраля подверглась атаке ВСУ. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. "Транснефть" позднее уточнила, что беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями".

Президент России Владимир Путин предупредил, что атака на КТК способна спровоцировать высокие цены на энергоносители на мировых рынках, и призвал акционеров поставить необходимое для восстановления работы оборудование, несмотря на санкции.

В МИД России назвали удар по НПС попыткой расшатать взаимовыгодную международную кооперацию в сфере энергетической безопасности.