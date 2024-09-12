Казань готовится к открытию саммита БРИКС

Международный выставочный центр "Казань Экспо" готовится к открытию саммита глав государств-членов объединения БРИКС. Он пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Ожидается, что мероприятие посетят лидеры 24 стран, в том числе ближайшие соседи России, а также партнеры по Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств.

C 1 января Россия председательствует в БРИКС. С начала года полноправными членами организации стали пять стран: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.