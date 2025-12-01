Каждый десятый житель Латвии испытывает трудности с базовыми расходами

В Латвии почти каждый десятый считает, что находится в плохом финансовом положении. Согласно опросам, 11 % граждан имеют сложности даже с базовыми ежедневными расходами. Более того, часть из них регулярно вынуждена занимать деньги, чтобы обеспечить свои повседневные нужды.

При этом каждый второй живет без финансовой подушки - 45 % жителей Латвии признаются, что не смогли бы покрыть непредвиденные расходы.