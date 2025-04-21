Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Каждый житель Польши получит памятку на случай войны

Каждый житель Польши получит памятку на случай войны

Каждый житель Польши получит осенью памятку на случай войны и других чрезвычайных происшествий. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, пишет РИА Новости.

"Осенью каждый польский дом получит "Руководство по безопасности", - сказал министр, пояснив, что это руководство будет иметь форму бумажного буклета и будет касаться не только военных угроз, но и "угроз в целом".

По его мнению, в Польше слишком мало информации о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Замминистра пояснил, что польское общество утратило способность распознавать, например, являются ли воющие сирены угрозой, проверкой, или годовщиной каких-либо событий.

С начала года Министерство внутренних дел и администрации, Министерство национальной обороны, а также Правительственный центр безопасности работают над созданием  "Руководства по безопасности". В брошюре будет среди прочего содержаться информация о том, как выжить в условиях кризиса в течение 72 часов.

Польшавойна