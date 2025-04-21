Каждый житель Польши получит памятку на случай войны

Каждый житель Польши получит осенью памятку на случай войны и других чрезвычайных происшествий. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, пишет РИА Новости.

"Осенью каждый польский дом получит "Руководство по безопасности", - сказал министр, пояснив, что это руководство будет иметь форму бумажного буклета и будет касаться не только военных угроз, но и "угроз в целом".

По его мнению, в Польше слишком мало информации о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Замминистра пояснил, что польское общество утратило способность распознавать, например, являются ли воющие сирены угрозой, проверкой, или годовщиной каких-либо событий.