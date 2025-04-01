"Казнь демократии", "зачистка политического поля" - как в мире отреагировали на приговор Ле Пен

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Приговор лидеру французских ультраправых Марин Ле Пен, вынесенный накануне парижским судом, вызвал бурную реакцию по всему миру.

Ле Пен признана виновной в растрате средств Европарламента и приговорена к четырем годам лишения свободы (два из них условно), домашнему аресту с электронным браслетом и пятилетнему запрету на участие в выборах, что ставит крест на ее президентских амбициях 2027 года.

Как отреагировали в США

Дональд Трамп, пишет РБК, назвал приговор подтверждением слов вице-президента Джей Ди Вэнса о проблемах с демократией в Европе, сравнив его с судебными делами против своего отца (Фреда Трампа) и указав на политическую подоплеку.

"Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, причем она является одним из ведущих кандидатов. Это похоже на нашу страну. Очень похоже", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Не остался в стороне и Илон Маск. Он охарактеризовал решение как "стандартный ход радикальных левых", которые, не побеждая на выборах, используют суды против оппонентов, предсказав усиление поддержки Ле Пен.

В своей публикации The New York Times предупредила о возможных протестах во Франции, подчеркнув, что приговор может спровоцировать протесты и усилить обвинения в предвзятости судебной системы страны.

Реакция на арест Ле Пен в Европе

Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал приговор "казнью демократии".

Бывший премьер-министр Молдовы, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в своем Telegram-канале опубликовал сатирическое послание, в котором раскритиковал президента республики Майю Санду и правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), назвав выборы в стране фарсом, а юстицию - инструментом для расправы с оппонентами. "Глушить недобитых во время гибридной войны избирателей и политиков динамитом освобожденной юстиции - гораздо эффективнее", - написал Владимир Филат, используя образные выражения для описания методов, которыми, по его мнению, власти борются с инакомыслием.

"Вчерашнее решение суда во Франции ясно дало понять всем, что означает "либеральная демократия": патриотов можно убрать любой ценой - судебными решениями, внешним вмешательством, попытками убийств; в то время как провоенным брюссельцам разрешено делать все - удалять текстовые сообщения о заказах вакцин на десятки миллиардов евро, красть мобильные телефоны, вести инсайдерскую торговлю", - написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, занимающий в правительстве посты вице-премьера и министра инфраструктуры, назвал решение французских судий "объявлением войны со стороны Брюсселя" и попыткой ущемления демократии, сравнив с тем, что недавно произошло в Румынии, где отстранили от участия в президентских выборах Кэлина Джорджеску.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в поддержку Марин Ле Пен. "Je suis Marine (Я - Марин)", - такую фразу написал венгерский премьер в своем аккаунте в социальной сети Х.

Британская The Telegraph предположила, что решение усилит недоверие к судам среди правых и левых. А Bloomberg написал, что "это решение чревато вакуумом власти в кругах французских крайне правых".

Что говорят в России

В России восприняли вердикт парижского суда как доказательство упадка западной демократии.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал приговор "нарушением демократических норм", но уточнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Франции (пишут РБК и ТАСС).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала приговор Ле Пен как "агонией либеральной демократии". По ее словам, приговор, вынесенный парижским судом французскому политику по делу о неправомерном использовании средств, выделенных на парламентских помощников, и предусматривающий четырехлетнее заключение и лишение права занимать выборные должности в течение пяти лет, демонстрирует упадок либеральных западных ценностей.

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, "Франция может пойти по пути Румынии в вопросе "зачистки политического поля" от неугодных глобалистам кандидатов".

Слуцкий отметил, что Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение" серьезно нарастили поддержку со стороны избирателей. В 2027 году в случае выдвижения она могла бы стать фаворитом президентской гонки, подчеркнул он.

Что думают сами французы

42 % французов полагают, что приговор лидеру парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен был вынесен, чтобы помешать ей участвовать в президентских выборах 2027 года, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на результаты опроса, проведенного для него компанией Elabe. Нормальным решение суда с учетом предъявленных политику обвинений считают 57 % респондентов.

Большая часть опрошенных (42 %) удовлетворены решением суда, 29 % неудовлетворены, еще 29 % к нему безразличны. Более половины опрошенных (57 %) также считают Жордана Барделла, сменившего Марин Ле Пен на посту лидера правой партии "Национальное объединение", лучшим преемником для участия в президентских выборах. Двое из трех (67 %) считают, что у Барделла такие же или даже более высокие шансы, чем у Марин Ле Пен, принести своей партии победу.