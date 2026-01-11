Кедми: Европу как фактор в мировой политике можно стереть

Европу как фактор в мировой политике можно стереть, Европа как фактор в мировой экономике уже подходит к своему концу. Таким мнением поделился израильский военный эксперт, политический аналитик Яков Кедми.

"Во-первых, Трамп вообще с Европой не считается. И его позиция, например, по Украине отличается от европейской только тем, что он говорит: "А я свои деньги тратить не буду. Пусть в Украине будет что угодно, ни цента я не дам. Мне деньги нужны". У него проблема с деньгами, у него финансовая проблема", - отметил военный эксперт.

Яков Кедми:

"Европу можно характеризовать двумя качествами: политическая международная проститутка, которая ложится под всех и никогда не сопротивляется, даже для виду (это то, что сделано было в Европе при Гитлере), и абсолютно импотентный континент со своей промышленностью, со своей политической импотентной структурой, которая ни на что не способна, даже оценить свою ситуацию".

"Чего-то ожидать от Европы бесполезно, а прислушиваться к их мычанию, как они пытаются увильнуть от ответа, или как они говорят, мы еще должны все выяснить. Ну, это бесполезно", - уверен он.