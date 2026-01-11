Кедми о мирных достижениях Трампа: Разговоров много, комплиментов много - толку никакого

Венесуэла сегодня стала не просто точкой напряжения, а наглядным примером того, как меняются правила мировой политики. Действия США вокруг Мадуро вызывают все больше вопросов - от правовых последствий до глобальных геополитических рисков. По мнению израильского военного эксперта, политического аналитика Якова Кедми, никакой реакции не будет.

"Словесная реакция будет в оценке ситуации в мире и в другой организации мирового сообщества. Все страны сделают выводы. Часть стран сделает выводы, что нельзя полагаться на Соединенные Штаты, нельзя полагаться на их заявления, нельзя полагаться на их обещания. Надо быть готовым к любой подлости от них, к любому нарушению закона, к любой попытке силой заставить принять то, что им выгодно. Т.е. это поймут все. Другая часть поймет, что с этим делать нечего, подчинится. Часть скажет: переждем Трампа, все равно через 2-3 года его не будет. Часть добровольно сдастся, как всегда", - перечислил эксперт.

"Из всех авантюр, которые начал Трамп, и всех его инициатив ни одна еще не закончилась, - напомнил военный эксперт. - Проблему в Газе он не решил, это тянется и тянется. Было прекращение огня. Проблему в Ливане он не решил. Проблему Израиля - Сирии он не решил. Проблему Ирана он не решил. Проблемы отношений с Россией. Разговоров много, обещаний много. Даже первый шаг - исправить те мерзости, подлые, незаконные, которые при Байдене были применены к российским дипломатам в Соединенных Штатах и в ООН, грабеж российского имущества, даже в этом отношении ничего не было сделано. А реально пока ничего в отношении урегулирования украинско-российского конфликта тоже ничего не сделано".

Яков Кедми:

"Разговоров много, комплиментов много - толку никакого. Попытка заставить Россию давлением на нефтяной рынок пока еще ни к каким результатам не привела. Но он надеется, что венесуэльская нефть ему в этом поможет. А во всем остальном никакого продвижения".

"У него есть один реальный результат - он резко сократил незаконную эмиграцию в Соединенные Штаты и довольно эффективно выпроваживает миллионы иммигрантов, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты, - отметил военный эксперт. - Но это внутренняя проблема Соединенных Штатов. Можно ему пожелать в этом успеха, посмотрим, что будет дальше. А больше ничего. На международной арене он ничего не добился".