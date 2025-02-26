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В Румынии задержан и допрошен прокуратурой Кэлин Джорджеску. Политик как раз 26 февраля собирался зарегистрироваться кандидатом в президенты страны.

Он лидировал на выборах в декабре 2024 года, которые были отменены специально, чтобы не дать ему прийти к власти. По словам экс-еврокомиссара Бретона, не позволить Джорджеску победить было целью всей верхушки ЕС, а Конституционный суд Румынии выступил только инструментом.

На этот раз политика обвинили сразу в целом букете преступлений: будто призывал к действиям, направленным против конституционного строя; обвиняется в распространении ложной информации и нарушении правил декларирования средств на предвыборную кампанию. Кроме того, якобы принимал участие в организации фашистского толка. Еще ему вменяют пропаганду лиц, виновных в совершении геноцида, а еще создание и поддержку антисемитских организаций.

В итоге политику грозит 20 лет тюрьмы. Полиция уже провела обыски у 50 человек, которые связаны с Джорджеску. Сам политик и явный фаворит президентской кампании считает все это полицейской провокацией. Как бы то ни было, власти Румынии явно намерены исключить его из предвыборной гонки, очевидно, за то, что Джорджеску слишком явно демонстрировал свой евроскептицизм и нежелание помогать Украине.