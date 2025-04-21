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Келлог: Украина готова пойти на территориальные уступки

США готовы частично согласиться на территориальные требования России, а Украина уже готова пойти на территориальные уступки, - об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог.

Политик рассказал, что на недавней встрече в Лондоне Штаты представили коллегам 22 условия для достижения мира в Украине, и Киев с ними согласился.

По словам Келлога, Украина не готова признать территории навсегда российскими юридически, но фактически готова это принять. Также украинские власти четко осознают, в случае прекращения огня Россия останется на уже занятых ею позициях.

Отметим, ранее сообщалось, что Вашингтон готов официально признать Крым российским, но не требует того же от Украины.

Фото РИА Новости

Келлог