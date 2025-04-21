Келлог: Украина готова пойти на территориальные уступки

США готовы частично согласиться на территориальные требования России, а Украина уже готова пойти на территориальные уступки, - об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог.

Политик рассказал, что на недавней встрече в Лондоне Штаты представили коллегам 22 условия для достижения мира в Украине, и Киев с ними согласился.

По словам Келлога, Украина не готова признать территории навсегда российскими юридически, но фактически готова это принять. Также украинские власти четко осознают, в случае прекращения огня Россия останется на уже занятых ею позициях.

Отметим, ранее сообщалось, что Вашингтон готов официально признать Крым российским, но не требует того же от Украины.