Хабаровск встречает День Победы

В военные годы жители Хабаровска активно участвовали в обороне западных рубежей Советского Союза. Только в первые месяцы войны город дал фронту свыше 27 тысяч жителей.

В Хабаровске 9 Мая отметили парадом и шествием бессмертного полка. Хабаровск является столицей Восточного военного округа, и поэтому здесь, в параде, принимали участие практически все виды и рода войск. Это мотострелки, инженерные войска, войска радиационной, химической, биологической защиты, отдельная бригада радиоэлектронной борьбы, спецназ.





В этом году впервые с трибун за парадом наблюдала делегация Вооруженных сил из Монголии. Они решили посетить День Победы в Хабаровске и отпраздновать его вместе с жителями города. На трибунах не было свободных мест. Ветераны, участники Великой Отечественной войны, которых осталось, к сожалению, совсем немного, узники фашизма, дети войны.