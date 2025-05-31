ХАМАС готов отпустить 10 заложников

Возможный прорыв наметился в вопросе урегулирования ближневосточного конфликта: ХАМАС объявил, что готов освободить 10 заложников и вернуть Израилю 18 тел погибших. Такое требование ранее было передано американцами арабской стороне. В настоящий момент Израиль начал активную фазу операции "Колесница Гедеона", в ходе которой проводит бомбардировки сектора Газа и пытается занять новые территории анклава.