ХАМАС обвиняет Израиль в попытке сорвать соглашение о прекращении огня в секторе Газа

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Движение ХАМАС обвинило Израиль в попытке сорвать соглашение о прекращении огня ударами по территории Газы и призвало международное сообщество остановить израильский "терроризм".
Напомним, ранее представители Израиля, ХАМАС, а также США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа с окончательными поправками. Первые заложники могут вернуться из сектора Газа в Израиль уже 19 января. Такой вариант возможен, если Израиль одобрит соглашение о прекращении огня в анклаве. Об этом сообщили в канцелярии премьера Израиля.