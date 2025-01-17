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ХАМАС обвиняет Израиль в попытке сорвать соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Движение ХАМАС обвинило Израиль в попытке сорвать соглашение о прекращении огня ударами по территории Газы и призвало международное сообщество остановить израильский "терроризм".

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Напомним, ранее представители Израиля, ХАМАС, а также США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа с окончательными поправками. Первые заложники могут вернуться из сектора Газа в Израиль уже 19 января. Такой вариант возможен, если Израиль одобрит соглашение о прекращении огня в анклаве. Об этом сообщили в канцелярии премьера Израиля.

ХАМАСБлижний Востоксектор Газа