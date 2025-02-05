ХАМАС осудило заявления Трампа о вытеснении из сектора Газа палестинцев

Высказывания президента США Дональда Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа направлены на оккупацию анклава. Такое заявление сделало ХАМАС в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

"Мы, в Исламском движении сопротивления (ХАМАС), самым решительным образом осуждаем и отвергаем заявления президента США Трампа, направленные на оккупацию сектора Газа Соединенными Штатами Америки и вытеснение из него нашего палестинского народа", - говорится в публикации.

5 февраля хозяин Белого дома на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что США возьмут под контроль анклав и будут ответственны за работы в регионе. Трамп также допустил, что Вашингтон может отправить военных в Газу в случае необходимости.

Высказывания американского политика осудил и член ЦК движения ФАТХ, секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Хуссейн эль-Шейх. По его словам, палестинское руководство выступает за создание двух государств в регионе.

"Здесь мы родились, здесь мы жили и здесь мы останемся", - добавил он.

По данным газеты Wall Street Journal, Трамп недавно сформулировал идею о "взятии под контроль" сектора Газа, о ней знало только его ближайшее окружение.

Перемирие на Ближнем Востоке

С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.

За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начал покидать позиции внутри анклава.

Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.

Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.