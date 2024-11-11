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ХАМАС освободит 34 заложника на первом этапе сделки
Палестинское движение ХАМАС согласно освободить 34 заложника из списка, который передала израильская сторона, в рамках первого этапа сделки по введению режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Asharq.
По его словам, список, представленный Израилем и одобренный ХАМАС, соответствует критериям, согласованным в ходе последнего раунда переговоров. Он включает женщин, детей и больных людей, удерживаемых в секторе Газа. Как уточняется, движение согласилось освободить этих заложников, но ему потребуется около недели на то, чтобы точно определить, живы они или нет.
5 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя ХАМАС, что движение утвердило список имен 34 заложников, которых готово освободить в рамках соглашения по сектору Газа. Позже советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что в ходе переговоров еврейское государство не получало от ХАМАС соответствующий список заложников.
В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов консультаций, прошедших в 2024 году с участием Египта, Катара и США, стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.
2 января канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что делегация страны в ближайшее время отправится в Катар для возобновления переговоров об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Последний раунд диалога с участием представителей Израиля прошел в Дохе в конце 2024 года. 24 декабря они вернулись на родину.
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