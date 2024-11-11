ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ХАМАС освободит 34 заложника на первом этапе сделки

ХАМАС освободит 34 заложника на первом этапе сделки

Палестинское движение ХАМАС согласно освободить 34 заложника из списка, который передала израильская сторона, в рамках первого этапа сделки по введению режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Asharq.

По его словам, список, представленный Израилем и одобренный ХАМАС, соответствует критериям, согласованным в ходе последнего раунда переговоров. Он включает женщин, детей и больных людей, удерживаемых в секторе Газа. Как уточняется, движение согласилось освободить этих заложников, но ему потребуется около недели на то, чтобы точно определить, живы они или нет.

5 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя ХАМАС, что движение утвердило список имен 34 заложников, которых готово освободить в рамках соглашения по сектору Газа. Позже советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что в ходе переговоров еврейское государство не получало от ХАМАС соответствующий список заложников.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов консультаций, прошедших в 2024 году с участием Египта, Катара и США, стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.

2 января канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что делегация страны в ближайшее время отправится в Катар для возобновления переговоров об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников. Последний раунд диалога с участием представителей Израиля прошел в Дохе в конце 2024 года. 24 декабря они вернулись на родину.

ХАМАСсектор ГазаИзраиль

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все