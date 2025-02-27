ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников

Арабы передали Красному Кресту тела четырех погибших ранее заложников, а израильская сторона начала освобождать заключенных-палестинцев. Сделать это должны были еще в прошлую субботу, но Тель-Авив остановил процесс, сославшись на жестокое обращение с заложниками. В качестве доказательства были приведены кадры, на которых один из израильтян целует в макушку палестинца-охранника, что, как настаивает еврейская сторона, добровольным актом никак быть не могло. Тем не менее обмен, вопреки всеобщим опасениям, завершен.