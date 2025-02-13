ХАМАС призывает как можно скорее начать переговоры по второму этапу перемирия в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС призвало как можно скорее начать переговоры для обсуждения деталей второго этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее группировка согласилась передать новую группу удерживаемых в Газе заложников, отправку которых задержали из-за разногласий с Израилем. Палестинская сторона считает, что Тель-Авив нарушил условия сделки.

В свою очередь Нетаньяху заявил, что израильская армия возобновит боевые действия в секторе, если ХАМАС не освободит заложников в установленный срок.