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ХАМАС призывает как можно скорее начать переговоры по второму этапу перемирия в секторе Газа
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Sektor-Gaza-TASS2025-02-14T05:27:14.000000Z00
Палестинское движение ХАМАС призвало как можно скорее начать переговоры для обсуждения деталей второго этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Ранее группировка согласилась передать новую группу удерживаемых в Газе заложников, отправку которых задержали из-за разногласий с Израилем. Палестинская сторона считает, что Тель-Авив нарушил условия сделки.
В свою очередь Нетаньяху заявил, что израильская армия возобновит боевые действия в секторе, если ХАМАС не освободит заложников в установленный срок.
Фото ТАСС