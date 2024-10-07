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ХАМАС в годовщину нападения на Израиль пообещал продолжить "борьбу на истощение"

ЦАХАЛ сообщил о запуске ракеты класса "земля-земля" по Израилю со стороны Йемена, а ХАМАС в годовщину нападения на Израиль пообещал продолжить "борьбу на истощение".

Движение пригрозило смертью оставшимся у них израильским заложникам и заявило, что их судьба "зависит от решений правительства Израиля". Ситуация остается крайне напряженной. ЦАХАЛ нанес удары по жилому району в Бейруте.

Очевидцы публикуют кадры последствий атаки. Сотня самолетов ВВС Израиля за час атаковала более 120 объектов движения "Хезболла" в Южном Ливане, заявили в ЦАХАЛ.

Также стало известно, что движение "Хезболла" после уничтожения их лидера Хасана Насраллы будет возглавлять коллективное руководство. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на источники.

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