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ХАМАС заявило о готовности к диалогу с США

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Палестинское движение ХАМАС готово вести диалог с властями США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя политбюро ХАМАС Мусы Абу Марзука телеканалу Al Arabiya.

"Мы готовы к диалогу с США. Трамп - серьезный президент, - отметил Абу Марзук. - Соглашение по Газе не было бы достигнуто без спецпосланника Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа".

"Позиция руководства ХАМАС заключается в открытости к диалогу со всеми сторонами, кроме Израиля", - подчеркнул Абу Марзук.

Ближний ВостокСША