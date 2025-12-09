Хаос в аэропортах Индии вызвал рекордные отмены рейсов

В Индии - настоящий хаос в аэропортах. 8 декабря было отменено более 300 рейсов крупнейшего авиаперевозчика страны, еще несколько сотен были задержаны.

Сбои в работе появились еще на прошлой неделе - после введения новых правил безопасности полетов, ограничивающих рабочее время экипажей. Как итог - в терминалах тысячи людей, причем они вынуждены дни и ночи проводить в аэропортах, так как компания не предоставляет информации о новых вылетах, расселением пассажиров и их питанием также никто не занимается.