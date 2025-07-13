Хассет: США получат 3 трлн долларов через 10 лет за счет доходов от пошлин

США смогут заработать 3 трлн долларов через 10 лет за счет доходов от пошлин. Об этом сообщил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, информирует iz.ru.

"Бюджетное управление конгресса заявило, что поступления пошлин за следующие 10 лет составят 3 трлн долларов. Это поможет сократить дефицит бюджета и обеспечить стабильность наших программ социального обеспечения", - сказал Хассет.

Он подчеркнул, что пошлины станут "реальными", если президент США Дональд Трамп не добьется такой торговой сделки, которую "сочтет достаточно хорошей".