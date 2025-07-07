Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион и два морских порта Израиля

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов с использованием ракет и беспилотников по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, двум морским портам в Ашдоде и Эйлате, а также электростанции в Ашкелоне.