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Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион и два морских порта Израиля
Автор:Редакция news.by
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов с использованием ракет и беспилотников по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, двум морским портам в Ашдоде и Эйлате, а также электростанции в Ашкелоне.
Представитель повстанцев заявил, что атака была совершена в ответ на агрессию. Минувшей ночью израильская авиация нанесла массированные удары по 3 йеменским портам, а также по электростанции. В сторону Израиля пущено 11 ракет и беспилотников.