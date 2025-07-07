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Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион и два морских порта Израиля

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов с использованием ракет и беспилотников по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, двум морским портам в Ашдоде и Эйлате, а также электростанции в Ашкелоне.

Представитель повстанцев заявил, что атака была совершена в ответ на агрессию. Минувшей ночью израильская авиация нанесла массированные удары по 3 йеменским портам, а также по электростанции. В сторону Израиля пущено 11 ракет и беспилотников.

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