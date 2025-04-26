Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. ЦАХАЛ пообещал семикратный ответ Йемену

Армия обороны Израиля сообщает, что йеменские хуситы атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. На кадрах очевидцев виден дым, поднимающийся над терминалом, слышны сирены и крики.

По данным израильских СМИ, пострадали 8 человек, двое госпитализированы. В ЦАХАЛ сообщают: было предпринято несколько попыток перехватить выпущенную с территории Йемена ракету. По данным СМИ, ее обломки упали возле терминала.



Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пообещал Йемену семикратный ответ на этот ракетный обстрел. Аэропорт уже возобновил работу, но некоторые компании отменяют рейсы в Израиль.

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