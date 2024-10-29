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Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Хуситы нанесли удары сразу по трем кораблям Военно-морского флота США, курсирующим в Красном море и в Йеменском заливе. Атаке подверглись атомный авианосец "Авраам Линкольн", а также два эсминца.
Американцы заявляют, что дроны-камикадзе им удалось сбить, а флотилия не понесла никакого урона ни в живой силе, ни в технике.
Доверять таким заявлениям всецело никак нельзя. Уже случалось, что после сообщений хуситов об атаке сперва звучали бравурные рапорты американских моряков, а потом корабли отводились в безопасную зону для ликвидации последствий атак.
С другой стороны, техническое превосходство американцев действительно велико. Оно, однако, никак не позволяет привести к покорности воинственных хуситов.
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