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Хуситы снова атаковали американскую авианосную группу USS Harry Truman в Красном море

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Фото: APA

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар в Красном море по американской авианосной группе USS Harry Truman с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, сообщает ТАСС.

Как заявил Яхья Сариа, операцию провели ракетные войска, ВМС и ВВС с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

По его словам, операция успешно достигла своей цели. Центральное командование Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, заявление хуситов не комментировало.

СШАхуситы