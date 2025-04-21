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Хуситы запретили британским судам проход по Красному и Аравийскому морям
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ввело запрет на проход по Красному и Аравийскому морям для судов Великобритании после заявления о намерении присоединиться к ударам США по провинциям под контролем хуситов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в движении.
"Движение намерено запретить британское торговое судоходство через Красное, Аравийское моря и Аденский залив аналогично его действиям против американских и израильских судов. Этот шаг был предпринят в ответ на заявление Великобритании об участии вместе с США в авиаударах по Йемену", - отметил источник. Он заверил, что запрет для британских судов "серьёзно повлияет на её экономику".
США с середины марта ежедневно наносят удары по подконтрольной хуситам территории Йемена после того, как они объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа.