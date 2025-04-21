Хуситы запретили британским судам проход по Красному и Аравийскому морям

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Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) ввело запрет на проход по Красному и Аравийскому морям для судов Великобритании после заявления о намерении присоединиться к ударам США по провинциям под контролем хуситов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в движении.

"Движение намерено запретить британское торговое судоходство через Красное, Аравийское моря и Аденский залив аналогично его действиям против американских и израильских судов. Этот шаг был предпринят в ответ на заявление Великобритании об участии вместе с США в авиаударах по Йемену", - отметил источник. Он заверил, что запрет для британских судов "серьёзно повлияет на её экономику".