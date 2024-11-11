3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Хуже ковида: в Великобритании сообщают о случаях некоего заболевания, завезенного в страну из Китая
Британские СМИ бьют в набат - на территории Соединенного Королевства зафиксированы первые случаи некоего респираторного заболевания, завезенного из Китая.
В Лондоне подозревают, что оно может оказаться опаснее ковида. В самом Китае, по некоторым сообщениям, объявлено чрезвычайное положение в медицинской сфере по причине резкого всплеска респираторных заболеваний. Особенно серьезные проблемы создает некий патоген, вызывающий болезнь, симптоматика которой схожа и с ковидом, и гриппом сразу. В этой связи возникли трудности в работе клиник и даже будто бы крематориев.
Между тем сейчас в Китае начинается период массовых отпусков и каникул, что способствует распространению эпидемии. Только в первые дни 2025 года численность пассажиров железной дороги выросла на 10 %.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Президент Беларуси поздравил Минсвязи с 70-летием со дня образования ведомства
Уникальные кадры новогодней недели Президента Беларуси покажет проект "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Фестиваль "Путешествие в Рождество" окунул гостей российской столицы в советское прошлое
СМИ: НАТО обеспокоено отсутствием хорошей системы ПВО у Великобритании
Киев попытался перейти в наступление в Курской области - российские ВС отбили четыре атаки
Сайт парламента Эстонии больше не будет доступен на русском языке
Регионы
Все
Происшествия
Все
Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей
Спасатели ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске
В Вашингтоне произошла стрельба, раненые госпитализированы в местную больницу
28 человек пострадали от взрывов пиротехники - МЧС о происшествиях в новогодние праздники