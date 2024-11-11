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Хуже ковида: в Великобритании сообщают о случаях некоего заболевания, завезенного в страну из Китая

Британские СМИ бьют в набат - на территории Соединенного Королевства зафиксированы первые случаи некоего респираторного заболевания, завезенного из Китая.

В Лондоне подозревают, что оно может оказаться опаснее ковида. В самом Китае, по некоторым сообщениям, объявлено чрезвычайное положение в медицинской сфере по причине резкого всплеска респираторных заболеваний. Особенно серьезные проблемы создает некий патоген, вызывающий болезнь, симптоматика которой схожа и с ковидом, и гриппом сразу. В этой связи возникли трудности в работе клиник и даже будто бы крематориев.

Между тем сейчас в Китае начинается период массовых отпусков и каникул, что способствует распространению эпидемии. Только в первые дни 2025 года численность пассажиров железной дороги выросла на 10 %.

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