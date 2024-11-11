Хуже ковида: в Великобритании сообщают о случаях некоего заболевания, завезенного в страну из Китая

В Лондоне подозревают, что оно может оказаться опаснее ковида. В самом Китае, по некоторым сообщениям, объявлено чрезвычайное положение в медицинской сфере по причине резкого всплеска респираторных заболеваний. Особенно серьезные проблемы создает некий патоген, вызывающий болезнь, симптоматика которой схожа и с ковидом, и гриппом сразу. В этой связи возникли трудности в работе клиник и даже будто бы крематориев.