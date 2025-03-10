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Киев атаковал Московский регион в демонстративных целях - Минобороны России

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Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Киевский режим нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России для того, чтобы в преддверии американо-украинских переговоров показать свою способность воевать и далее, сообщило во вторник министерство обороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"Ночью 11 марта 2025 года., в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима сорвана. Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", - отмечает МО РФ.

По информации МО РФ, "в результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители".

Министерство обороныРоссияатака