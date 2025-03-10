Киев атаковал Московский регион в демонстративных целях - Минобороны России

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a7853a9-1fde-42f9-b4b9-b1364818a6c3/conversions/c74a00a2-4993-47f7-aa9e-09239816d9ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a7853a9-1fde-42f9-b4b9-b1364818a6c3/conversions/c74a00a2-4993-47f7-aa9e-09239816d9ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a7853a9-1fde-42f9-b4b9-b1364818a6c3/conversions/c74a00a2-4993-47f7-aa9e-09239816d9ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0a7853a9-1fde-42f9-b4b9-b1364818a6c3/conversions/c74a00a2-4993-47f7-aa9e-09239816d9ea-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Киевский режим нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России для того, чтобы в преддверии американо-украинских переговоров показать свою способность воевать и далее, сообщило во вторник министерство обороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"Ночью 11 марта 2025 года., в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима сорвана. Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", - отмечает МО РФ.