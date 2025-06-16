Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Киев и Лондон готовят несколько вариантов провокаций в Балтийском море

Киев и Лондон готовят несколько вариантов провокаций в Балтийском море

Великобритания и Украина готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-бюро Службы внешней разведки.

Инсценировка торпедной атаки

  • Один из сценариев предполагает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США.
  • Киевский режим уже передал британцам торпеды советского и российского производства.
  • Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского судна, а одна - не сработает и ее представят общественности как доказательство "злонамеренной активности" России.
  • Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя.

Инсценировка с минами

  • Другой сценарий предполагает обнаружение в Балтике российских якорных мин:

"Совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно "выловить" в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути".

Теракты на ж/д и удары по аэродромам

  • Лондон разрабатывает и занимается оперативным обеспечением подрывных акций, а украинские спецслужбы выступают исполнителями:

"Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня".

Новые диверсии

  • СВР располагает данными о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий.
  • Основные цели - добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения военной помощи Киеву.
  • Режим Владимира Зеленского из-за нарастания проблем ВСУ на фронте намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России.
  • СБУ и Главному управлению разведки Минобороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых провокаций.
УкраинаВеликобритания