Великобритания и Украина готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-бюро Службы внешней разведки.

Инсценировка торпедной атаки

Один из сценариев предполагает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США.

Киевский режим уже передал британцам торпеды советского и российского производства.

Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского судна, а одна - не сработает и ее представят общественности как доказательство "злонамеренной активности" России.

Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя.

Инсценировка с минами

Другой сценарий предполагает обнаружение в Балтике российских якорных мин:

"Совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно "выловить" в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути".

Теракты на ж/д и удары по аэродромам

Лондон разрабатывает и занимается оперативным обеспечением подрывных акций, а украинские спецслужбы выступают исполнителями:

"Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня".

Новые диверсии