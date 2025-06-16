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Киев и Лондон готовят несколько вариантов провокаций в Балтийском море
Автор:Редакция news.by
Киев и Лондон готовят несколько вариантов провокаций в Балтийском мореnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c798421e-c465-452d-bdb6-904ad5f784c4/conversions/dd7e9644-4897-4724-8912-3d5bcd6019dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c798421e-c465-452d-bdb6-904ad5f784c4/conversions/dd7e9644-4897-4724-8912-3d5bcd6019dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c798421e-c465-452d-bdb6-904ad5f784c4/conversions/dd7e9644-4897-4724-8912-3d5bcd6019dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c798421e-c465-452d-bdb6-904ad5f784c4/conversions/dd7e9644-4897-4724-8912-3d5bcd6019dc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Великобритания и Украина готовят провокации в Балтийском море, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-бюро Службы внешней разведки.
Инсценировка торпедной атаки
- Один из сценариев предполагает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США.
- Киевский режим уже передал британцам торпеды советского и российского производства.
- Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского судна, а одна - не сработает и ее представят общественности как доказательство "злонамеренной активности" России.
- Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя.
Инсценировка с минами
- Другой сценарий предполагает обнаружение в Балтике российских якорных мин:
"Совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно "выловить" в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути".
Теракты на ж/д и удары по аэродромам
- Лондон разрабатывает и занимается оперативным обеспечением подрывных акций, а украинские спецслужбы выступают исполнителями:
"Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня".
Новые диверсии
- СВР располагает данными о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий.
- Основные цели - добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения военной помощи Киеву.
- Режим Владимира Зеленского из-за нарастания проблем ВСУ на фронте намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России.
- СБУ и Главному управлению разведки Минобороны Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых провокаций.