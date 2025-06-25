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Киев хочет свою бомбу. Академик Горбулин призывает к созданию ядерного оружия
Украина хочет свое ядерное оружие. Академик Горбулин предложил Польше и прибалтийским республикам сообща создать свою атомную бомбу.
С подобной идеей он выступил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си - то есть, высказывание было хорошо продуманным и является чем-то вроде прощупывания международного общественного мнения.
По словам Горбулина, требования Будапештского меморандума теперь неактуальны, а раз так, в целях защиты от российской угрозы его страна вправе обзавестись своей атомной бомбой. Делать это следует сообща с какой-нибудь дружественной страной, поскольку собственных ресурсов недостаточно.
Учитывая высокий статус этого деятеля, призыв к нарушению требований Договора о нераспространении ядерного оружия является вызывающей провокацией.