Киев хочет свою бомбу. Академик Горбулин призывает к созданию ядерного оружия

Украина хочет свое ядерное оружие. Академик Горбулин предложил Польше и прибалтийским республикам сообща создать свою атомную бомбу. С подобной идеей он выступил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си - то есть, высказывание было хорошо продуманным и является чем-то вроде прощупывания международного общественного мнения.

По словам Горбулина, требования Будапештского меморандума теперь неактуальны, а раз так, в целях защиты от российской угрозы его страна вправе обзавестись своей атомной бомбой. Делать это следует сообща с какой-нибудь дружественной страной, поскольку собственных ресурсов недостаточно.



Учитывая высокий статус этого деятеля, призыв к нарушению требований Договора о нераспространении ядерного оружия является вызывающей провокацией.