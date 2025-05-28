Киев намерен получить 30 млрд долларов на развитие своего ВПК

Киев потребовал от западных партнеров до конца года предоставить 30 млрд долларов для развития собственного производства оружия.

Как заявили в Киеве, они еще не начинали работать в полную силу. В связи с этим надеются, что выделенные средства позволят значительно нарастить оснащение ВСУ.