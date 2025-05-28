Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Киев намерен получить 30 млрд долларов на развитие своего ВПК

Киев потребовал от западных партнеров до конца года предоставить 30 млрд долларов для развития собственного производства оружия.

Зеленский хочет получить эту сумму из замороженных российских активов. Претензия звучит на фоне постепенного сокращения международной военной помощи.

Как заявили в Киеве, они еще не начинали работать в полную силу. В связи с этим надеются, что выделенные средства позволят значительно нарастить оснащение ВСУ.

ВПКоружиеденьгиЗеленский