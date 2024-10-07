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Киев планирует провокацию с использованием химоружия
Киевский режим и его западные кураторы готовят новую масштабную провокацию с применением запрещенного химоружия. Об этом заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Он подчеркнул, что боевики могут ударить по своим же, чтобы потом обвинить в этом Россию.
Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России:
"В настоящее время Минобороны России обладает информацией о проводимой Украиной подготовке провокаций с целью обвинить Российскую Федерацию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. По имеющимся данным, доказательства будут переданы представителям ОЗХО для составления якобы "независимого" отчета. Обращаю ваше внимание, что, по мнению техсекретариата, украинская сторона не обладает техническими средствами и навыками по отбору материалов, отвечающих требованиям ОЗХО. В целях содействия киевскому режиму в июне 2024 года две группы сотрудников украинских спецслужб общей численностью более 40 человек прошли обучение по отбору проб для документирования фактов применения отравляющих веществ на базе Химико-технологического центра в Гааге. Еще одним свидетельством готовящихся провокаций являются поставки в Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия".
При этом Москва неоднократно обнародовала данные о химическом терроризме со стороны Киева. В том числе известно об использовании токсичных веществ во время вторжения в Курскую область. Все это, естественно, осталось без ответа со стороны Запада.
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