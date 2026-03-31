3.67 BYN
2.95 BYN
3.39 BYN
Киев заблокировал работу европейских инспекторов на нефтепроводе "Дружба"
Автор:Редакция news.by
Киев заблокировал работу инспекционной миссии Евросоюза на нефтепроводе "Дружба". Как сообщает издание Euractiv, европейские эксперты уже несколько недель находятся в Украине, но не могут получить доступ к якобы поврежденному участку магистрали.
Диппредставители ЕС поведение Украины называют "странным", "неразумным", "непонятным" и "загадочным". Дипломаты подчеркивают: разблокировка "Дружбы" выгодна всем сторонам.