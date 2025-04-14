Китай намерен объединить усилия против гегемонии США

Торговое противостояние продолжается. Власти Китая намерены объединить усилия с заинтересованными странами для защиты экономической глобализации от тарифной гегемонии США.



Об этом заявил заместитель руководителя Главного таможенного управления страны. Он отметил: "Мы настаиваем, чтобы американская сторона немедленно скорректировала ошибочные действия и урегулировала торговые разногласия путем равноправного диалога в соответствии с принципом взаимного уважения".