3.64 BYN
3.11 BYN
3.54 BYN
Китай намерен объединить усилия против гегемонии США
Торговое противостояние продолжается. Власти Китая намерены объединить усилия с заинтересованными странами для защиты экономической глобализации от тарифной гегемонии США.
Об этом заявил заместитель руководителя Главного таможенного управления страны. Он отметил: "Мы настаиваем, чтобы американская сторона немедленно скорректировала ошибочные действия и урегулировала торговые разногласия путем равноправного диалога в соответствии с принципом взаимного уважения".
Глава американского Минторга заверил, что Вашингтон связался с Пекином по вопросам урегулирования торговых разногласий. А хозяин Белого дома анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников в США. Их Трамп объявит в течение недели.