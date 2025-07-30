3.67 BYN
3.02 BYN
3.50 BYN
Китай отверг требования США по отказу от российской нефти
Автор:Редакция news.by
Китай по сути отверг требования Штатов по отказу от российской нефти. Как сообщил министр финансов США по итогам переговоров, прошедших 29 июля, китайцы в ответ на предложение отказаться от российской и иранской нефти сказали, что будут защищать свой энергетический суверенитет и предпочитают платить 100-процентную пошлину.
Также американская сторона предупредила, что новый законопроект в Конгрессе позволит Трампу ввести пошлины до 500 % на поставки санкционной российской нефти.
Ранее стороны продлили торговое перемирие еще на 90 дней. И пока не ясно, означает ли это, что президент США не сможет ввести в отношении Китая вторичные санкции против Москвы.