Китай отверг требования США по отказу от российской нефти

Китай по сути отверг требования Штатов по отказу от российской нефти. Как сообщил министр финансов США по итогам переговоров, прошедших 29 июля, китайцы в ответ на предложение отказаться от российской и иранской нефти сказали, что будут защищать свой энергетический суверенитет и предпочитают платить 100-процентную пошлину.

Также американская сторона предупредила, что новый законопроект в Конгрессе позволит Трампу ввести пошлины до 500 % на поставки санкционной российской нефти.