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Китай потребовал от США прекратить кибератаки по всему миру

Китай потребовал от США прекратить кибератаки по всему миру

США являются основным источником кибератак на Китай и общеизвестной угрозой для киберпространства. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, сообщает РИА Новости.

"США обвиняют других в том, что они либо делали в прошлом, либо делают в настоящее время. Соединенные Штаты являются основным источником кибератак на Китай и общеизвестной угрозой для киберпространства", - заявил Чжан Сяоган.

Он отметил, что "США делали в киберпространстве все, что им заблагорассудится, используя всевозможные средства для ведения слежки, хищения конфиденциальной информации и осуществления атак, они известны своими злодеяниями".

"Очернение Китая не поможет США избавиться от ярлыка "хакерской империи". Мы требуем от США прекратить вести себя как вор и при этом кричать: держи вора, а также прекратить кибератаки на страны по всему миру, включая Китай", - добавил он.

СШАКитайкибератаки